Conseil Conjugal et Familial Centre des Marais Vern-sur-Seiche Lundi 27 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription

Pour les personnes seules, les couples et les familles

Bénédicte Leleu, conseillère conjugale et familiale offre un espace d’écoute confidentiel et bienveillant.

Elle vous accompagne sans jugement pour mieux communiquer et traverser les étapes de la vie affective, amoureuse et sexuelle : difficulté de dialogue, conflits, crises, ruptures, événements douloureux, questions autour de la sexualité, de la contraception, d’une IVG ou de violences.

Créneau de 30 minutes.

Prise de rendez-vous à l’accueil du Centre des Marais, au 02 99 62 83 27 ou par mail [accueil@centredesmarais.asso.fr](mailto:accueil@centredesmarais.asso.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T12:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



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