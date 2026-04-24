Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 6 mai 2026.
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 6 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Venez écouter un conte, jouer et discuter.
Parents accompagnés de leur enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T11:30:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
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