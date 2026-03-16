UN MONDE RADI…EUX / Ar Furlukin Le Volume Vern-sur-Seiche 5 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Installation

Rétrospective 1979-2026 : peinture, scupture, littérature. 50 ans d’art frais.

Le « RADIS » comme symbole de nos racines communes. Ar Furlukin le croque depuis 1979 sous toutes ses formes dans un art populaire, poétique et joyeux. Sa devise est : « De l’Art pour Tous. Des Radis pour Chacun ».

Dédicace : Mercredi 6 mai – 15h-18h.

Vernissage ouvert à tous le jeudi 7 mai à 18h30.

Présence de l’artiste : du mardi au vendredi, du 12 au 22 mai, 15h-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 0299629636 http://levolume.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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