UN MONDE RADI…EUX / Ar Furlukin Le Volume Vern-sur-Seiche
UN MONDE RADI…EUX / Ar Furlukin Le Volume Vern-sur-Seiche mardi 5 mai 2026.
UN MONDE RADI…EUX / Ar Furlukin Le Volume Vern-sur-Seiche 5 – 30 mai Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite / Tout public
Installation
Rétrospective 1979-2026 : peinture, scupture, littérature. 50 ans d’art frais.
Le « RADIS » comme symbole de nos racines communes. Ar Furlukin le croque depuis 1979 sous toutes ses formes dans un art populaire, poétique et joyeux. Sa devise est : « De l’Art pour Tous. Des Radis pour Chacun ».
Dédicace : Mercredi 6 mai – 15h-18h.
Vernissage ouvert à tous le jeudi 7 mai à 18h30.
Présence de l’artiste : du mardi au vendredi, du 12 au 22 mai, 15h-18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00
1
http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 0299629636 http://levolume.fr
Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36