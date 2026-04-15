Conseil Conjugal et Familial, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
Conseil Conjugal et Familial, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche lundi 27 avril 2026.
Conseil Conjugal et Familial Lundi 27 avril, 09h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T09:30:00+02:00 – 2026-04-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T09:30:00+02:00 – 2026-04-27T12:00:00+02:00
Bénédicte Leleu, conseillère conjugale et familiale offre un espace d’écoute confidentiel et bienveillant.
Elle vous accompagne sans jugement pour mieux communiquer et traverser les étapes de la vie affective, amoureuse et sexuelle : difficulté de dialogue, conflits, crises, ruptures, événements douloureux, questions autour de la sexualité, de la contraception, d’une IVG ou de violences.
Créneau de 30 minutes.
Prise de rendez-vous à l’accueil du Centre des Marais, au 02 99 62 83 27 ou par mail accueil@centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}] [{« link »: « mailto:accueil@centredesmarais.asso.fr »}]
Pour les personnes seules, les couples et les familles
@centredesmarais
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