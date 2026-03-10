Stage yoga Centre des Marais Vern-sur-Seiche 21 – 23 avril Ille-et-Vilaine

Une matinée : 16€ – 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )

Prenez soin de votre intérieur profond

Offrez-vous 3 jours pour plonger au cœur de votre vie intérieure. Cet atelier est une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi et à nourrir son monde intérieur.

À travers des pratiques de yoga, de respiration et de méditation, vous serez guidé·e vers plus de profondeur, de clarté et de présence à vous-même.

Un espace de transformation douce, pour renouer avec votre nature profonde et cultiver une paix intérieure durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T12:00:00.000+02:00

http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



