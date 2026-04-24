Scène ouverte slam Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sur inscription à 14h

Animé par Victor Âm

Amoureux de la poésie, venez partager vos textes, faire entendre votre voix ou simplement vous laisser emporter par la force des mots. La

scène est ouverte à toutes et à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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