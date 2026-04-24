Scène ouverte slam Le Volume Vern-sur-Seiche
Scène ouverte slam Le Volume Vern-sur-Seiche samedi 6 juin 2026.
Scène ouverte slam Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur inscription à 14h
Animé par Victor Âm
Amoureux de la poésie, venez partager vos textes, faire entendre votre voix ou simplement vous laisser emporter par la force des mots. La
scène est ouverte à toutes et à tous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00.000+02:00
1
http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr
Le Volume 3 rue François Rabelais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
- Conseil Conjugal et Familial, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche 27 avril 2026
- Conseil Conjugal et Familial Centre des Marais Vern-sur-Seiche 27 avril 2026
- DÉCHARGE CHROMATIQUE / Elsa Tomkowiak Le Volume Vern-sur-Seiche 28 avril 2026
- Vélo Promenade® n°8 Les deux rivières Vern-sur-Seiche Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- UN MONDE RADI…EUX / Ar Furlukin Le Volume Vern-sur-Seiche 5 mai 2026