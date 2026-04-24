Tournoi de slam Le Volume Vern-sur-Seiche
Tournoi de slam Le Volume Vern-sur-Seiche samedi 6 juin 2026.
Tournoi de slam Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 16h45 Ille-et-Vilaine
Prix libre
Animé par Victor Âm
6 slameuses et slameurs confirmé.es s’affronteront dans un tournoi de performances poétiques. Votez et soutenez vos slams préférés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T16:45:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T17:45:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/centre-des-marais/evenements/fete-du-theatre-2026
Le Volume 3 rue François Rabelais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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