Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche
Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche samedi 6 juin 2026.
Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Ateliers théâtre du Centre des Marais
Mise en scène Véronique Aspazie
« La choré qui décoiffe ou qui s’envole »
Des apprenties danseuses rarement d’accord
parviennent malgré tout à créer une
chorégraphique punchy et atypique.
« LE DÉPART EN VACANCES »
Un ensemble de scènes courtes et drôles autour
des aventures en vacances et du premier vol en
avion.
« La rumeur 2.0 »
Les jeunes comédiens explorent avec humour les
réseaux sociaux, les portables et tablettes, et les
quiproquos entre parents et enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr
Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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