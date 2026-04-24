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Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche

Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche

Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes de la Chalotais

Adresse : Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche

Ville : 35770 Vern-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ateliers théâtre du Centre des Marais

Mise en scène Véronique Aspazie

« La choré qui décoiffe ou qui s’envole »
Des apprenties danseuses rarement d’accord
parviennent malgré tout à créer une
chorégraphique punchy et atypique.

« LE DÉPART EN VACANCES »
Un ensemble de scènes courtes et drôles autour
des aventures en vacances et du premier vol en
avion.

« La rumeur 2.0 »
Les jeunes comédiens explorent avec humour les
réseaux sociaux, les portables et tablettes, et les
quiproquos entre parents et enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00.000+02:00

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 http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr

Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine


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