Place aux jeunes talents Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Samedi 6 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ateliers théâtre du Centre des Marais

Mise en scène Véronique Aspazie

« La choré qui décoiffe ou qui s’envole »

Des apprenties danseuses rarement d’accord

parviennent malgré tout à créer une

chorégraphique punchy et atypique.

« LE DÉPART EN VACANCES »

Un ensemble de scènes courtes et drôles autour

des aventures en vacances et du premier vol en

avion.

« La rumeur 2.0 »

Les jeunes comédiens explorent avec humour les

réseaux sociaux, les portables et tablettes, et les

quiproquos entre parents et enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr

Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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