Stage yoga, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Stage yoga 21 – 23 avril Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Une matinée : 16€ – 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:00:00+02:00

Offrez-vous 3 jours pour plonger au cœur de votre vie intérieure. Cet atelier est une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi et à nourrir son monde intérieur.

À travers des pratiques de yoga, de respiration et de méditation, vous serez guidé·e vers plus de profondeur, de clarté et de présence à vous-même.

Un espace de transformation douce, pour renouer avec votre nature profonde et cultiver une paix intérieure durable.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]

Prenez soin de votre intérieur profond stage yoga

Centre des marais