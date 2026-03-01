Bricolage en famille Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mardi 21 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription – 1€70 par enfant

Boule de graisse et nichoir

Autour des oiseaux

Partagez une activité en famille pour découvrir les oiseaux de nos jardins. réalisez des boules de graisses et apprenez à fabriquer un nichoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-21T16:30:00.000+02:00

1

http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ 0299628327 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

