Stage pilates Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Stage pilates Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 15 avril 2026.
Stage pilates Centre des Marais Vern-sur-Seiche 15 – 17 avril Ille-et-Vilaine
Une matinée : 16€ / 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )
Spécialement conçu pour les débutant
Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.
Ce stage est spécialement conçu pour les débutants : nous prendrons le temps d’expliquer chaque mouvement et de respecter le rythme de chacun.
**Au programme :**
* Découvrir les bases du pilates
* Apprendre à mieux respirer
* Renforcer les muscles profonds en douceur
* Améliorer leur posture et leur mobilité
* Se détendre et remâcher les tensions
* Prendre conscience de leur corps
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T12:00:00.000+02:00
http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327