Stage pilates Centre des Marais Vern-sur-Seiche 15 – 17 avril Ille-et-Vilaine

Une matinée : 16€ / 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )

Spécialement conçu pour les débutant

Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.

Ce stage est spécialement conçu pour les débutants : nous prendrons le temps d’expliquer chaque mouvement et de respecter le rythme de chacun.

**Au programme :**

* Découvrir les bases du pilates

* Apprendre à mieux respirer

* Renforcer les muscles profonds en douceur

* Améliorer leur posture et leur mobilité

* Se détendre et remâcher les tensions

* Prendre conscience de leur corps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T12:00:00.000+02:00

http://www.centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



