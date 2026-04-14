Stage pilates, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Stage pilates 15 – 17 avril Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Une matinée : 16€ / 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.

Ce stage est spécialement conçu pour les débutants : nous prendrons le temps d’expliquer chaque mouvement et de respecter le rythme de chacun.

Au programme :

Découvrir les bases du pilates

Apprendre à mieux respirer

Renforcer les muscles profonds en douceur

Améliorer leur posture et leur mobilité

Se détendre et remâcher les tensions

Prendre conscience de leur corps

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]

Spécialement conçu pour les débutant stage pilates

Centre des marais