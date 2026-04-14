Stage pilates, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
Stage pilates, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche mercredi 15 avril 2026.
Stage pilates 15 – 17 avril Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Une matinée : 16€ / 3 matinées : 48€ (réduction carte Sortir ! )
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00
Venez découvrir le Pilates, une méthode douce et efficace pour renforcer votre corps en profondeur, améliorer votre posture et vous détendre.
Ce stage est spécialement conçu pour les débutants : nous prendrons le temps d’expliquer chaque mouvement et de respecter le rythme de chacun.
Au programme :
- Découvrir les bases du pilates
- Apprendre à mieux respirer
- Renforcer les muscles profonds en douceur
- Améliorer leur posture et leur mobilité
- Se détendre et remâcher les tensions
- Prendre conscience de leur corps
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}]
Spécialement conçu pour les débutant stage pilates
Centre des marais
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