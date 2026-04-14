Bricolage en famille, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Bricolage en famille Mardi 21 avril, 14h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Sur inscription – 1€70 par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Partagez une activité en famille pour découvrir les oiseaux de nos jardins, avec Fabrice POTIRON, Animateur Nature (Vert Naturellement)

Apprenez à fabriquer un nichoir.

Allons les observer.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « link », « value »: « https://centredesmarais.asso.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299628327 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]

Boule de graisse et nichoir oiseau famille

Centre des Marais