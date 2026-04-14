Bricolage en famille, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
Bricolage en famille, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche mardi 21 avril 2026.
Bricolage en famille Mardi 21 avril, 14h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Sur inscription – 1€70 par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Partagez une activité en famille pour découvrir les oiseaux de nos jardins, avec Fabrice POTIRON, Animateur Nature (Vert Naturellement)
Apprenez à fabriquer un nichoir.
Allons les observer.
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Boule de graisse et nichoir oiseau famille
Centre des Marais
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