DÉCHARGE CHROMATIQUE / Elsa Tomkowiak Le Volume Vern-sur-Seiche 28 avril – 10 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Installation

La couleur traverse la pratique artistique d’Elsa Tomkowiak comme une matière vivante et spatiale. Les oeuvres de cette exposition donnent à voir une peinture en tension, nourrie par le dialogue entre une énergie expansive et le travail préparatoire ajusté des grandes installations in situ.

Vernissage ouvert à tous le mardi 28 avril à 19h.

Animation « Supplément d’art » le samedi 30 mai à 11h Gratuit / Réservation conseillée / Tout public à partir de 12 ans / 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 0299629636 http://www.billetweb.fr/supplement-dart

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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