Conseil municipal de Nantes Mairie centrale de Nantes Nantes
Conseil municipal de Nantes Mairie centrale de Nantes Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 09:00 –
Gratuit : oui Tout public
Le conseil municipal de la Ville de Nantes se réunit 5 à 6 fois par an. L’intégralité de l’ordre du jour et les résumés des délibérations du conseil municipal de Nantes sont mis en ligne dix jours avant la date de la séance sur metropole.nantes.fr/territoire-institutions/nantes/conseil-municipal La retransmission vidéo en direct du conseil municipal commence dès le début de la séance à 10 heures sur metropole.nantes.fr/directnantes. Sa rediffusion est disponible au début de la semaine suivant la séance du conseil. Dans un souci d’accessibilité, le conseil municipal est intégralement interprété en langue des signes française.
Mairie centrale de Nantes Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr
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