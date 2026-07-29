CONSEILS AUX SPECTATEURS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

CONSEILS AUX SPECTATEURS

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-13 19:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15

Une conférence-spectacle pleine d’humour où Jérôme Rouger fait du public le véritable sujet de la représentation.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

A humorous lecture-performance in which Jérôme Rouger makes the audience the true focus of the show.

L’événement CONSEILS AUX SPECTATEURS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME