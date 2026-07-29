CONSEILS AUX SPECTATEURS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
mercredi 13 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
CONSEILS AUX SPECTATEURS
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-01-13 19:00:00
fin : 2027-01-14
Date(s) :
2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15
Une conférence-spectacle pleine d’humour où Jérôme Rouger fait du public le véritable sujet de la représentation.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
A humorous lecture-performance in which Jérôme Rouger makes the audience the true focus of the show.
L’événement CONSEILS AUX SPECTATEURS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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