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CONSEILS AUX SPECTATEURS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

mercredi 13 janvier 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

CONSEILS AUX SPECTATEURS THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 13 janvier 2027
Fin
mercredi 13 janvier 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

CONSEILS AUX SPECTATEURS

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-01-13 19:00:00
fin : 2027-01-14

Date(s) :
2027-01-13 2027-01-14 2027-01-15

Une conférence-spectacle pleine d’humour où Jérôme Rouger fait du public le véritable sujet de la représentation.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

A humorous lecture-performance in which Jérôme Rouger makes the audience the true focus of the show.

L’événement CONSEILS AUX SPECTATEURS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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