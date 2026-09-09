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Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Palais des Arts · Marseille

Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais des Arts
Adresse
1 place Carli, 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : devant les grilles du Palais des Arts, M2 : arrêt Notre-Dame du Mont Vélo : Julien-Trois Mages

Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Palais des Arts Bouches-du-Rhône

RDV : devant les grilles du Palais des Arts,
M2 : arrêt Notre-Dame du Mont
Vélo : Julien-Trois Mages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite des espaces intérieurs du Palais des Arts, édifice du XIXe siècle initialement consacré aux Beaux-Arts qui accueille actuellement le Conservatoire Régional de Musique.

RDV : devant les grilles du Palais des Arts, 1 place Carli, 13001 Marseille
M2 : arrêt Notre-Dame du Mont
Vélo : Julien-Trois Mages
Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Palais des Arts 1 place Carli, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Visite des espaces intérieurs du Palais des Arts, édifice du XIXe siècle initialement consacré aux Beaux-Arts qui accueille actuellement le Conservatoire Régional de Musique.

©OTLCM

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