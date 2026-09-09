Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille

Informations pratiques

Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Palais des Arts Bouches-du-Rhône

RDV : devant les grilles du Palais des Arts,

M2 : arrêt Notre-Dame du Mont

Vélo : Julien-Trois Mages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite des espaces intérieurs du Palais des Arts, édifice du XIXe siècle initialement consacré aux Beaux-Arts qui accueille actuellement le Conservatoire Régional de Musique.

RDV : devant les grilles du Palais des Arts, 1 place Carli, 13001 Marseille

M2 : arrêt Notre-Dame du Mont

Vélo : Julien-Trois Mages

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Palais des Arts 1 place Carli, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Visite des espaces intérieurs du Palais des Arts, édifice du XIXe siècle initialement consacré aux Beaux-Arts qui accueille actuellement le Conservatoire Régional de Musique.

©OTLCM