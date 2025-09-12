Conserver le patrimoine : rôle de la photographie, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat

Conserver le patrimoine : rôle de la photographie 19 et 20 septembre Musée Gay Lussac Haute-Vienne

Gratuit. Jauge : 30 personnes max. en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du rôle de la photographie dans la muséographie et la conservation du patrimoine.

Musée Gay Lussac 1 Rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Ancien Moulin du Négrier Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555562506 http://padlet.com Le Musée Gay-Lussac est un musée municipal dédié au physicien Louis-Joseph Gay-Lussac, natif de Saint Léonard de Noblat. Possibilité de se garer dans les rues adjacentes au musée.

Découverte du rôle de la photographie dans la muséographie et la conservation du patrimoine.

©Société des Amis du Musée Gay-Lussac