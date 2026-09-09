Consortium Local Market #2 | Atelier de pratique artistique avec l’artiste Eva Pelzer, Le Consortium, Dijon

Informations pratiques

Consortium Local Market #2 | Atelier de pratique artistique avec l’artiste Eva Pelzer Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Le Consortium Côte-d’Or

Limité à 10 personnes, à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine transformée par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines en 2011. Cette création architecturale est félicitée par le Ministère de la Culture qui lui décerne le label Architecture contemporaine remarquable en 2023.

Le dimanche 20 septembre, le Consortium Museum ouvre sa cour à celles et ceux qui produisent, cultivent, cuisinent et imaginent localement lors du Consortium Local Market #2. Pour cette deuxième édition, place à l’alimentation durable, en résonance avec le Festival des solutions écologiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

L’artiste Eva Pelzer, basée en Bourgogne, vous invite à un atelier de pratique artistique imaginé spécialement pour l’événement. À partir de l’imaginaire de la nature morte, les participant•e•s expérimenteront le moulage et le bas-relief en plâtre en réalisant des empreintes inspirées de formes et d’éléments de la gastronomie. Une expérience créative accessible aux adultes et aux jeunes dès 10 ans.

Chacun pourra repartir avec sa réalisation.

Le Consortium 37 rue de Longvic, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380684555 https://www.leconsortium.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6reWU_1TXBCnl9LGbYsiPlLyiltSpoMwYa7bb20MyNt1ZVg/viewform?usp=header »}] à 400 m de la place Wilson, 10 minutes à pied de la place de la Libération/Hôtel de Ville | En vélo : une station Vélodi est située place Wilson pour poser votre vélo | En voiture : stationnement gratuit dans la rue de Longvic.

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine par …

© Consortium Museum