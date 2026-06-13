Constant Struggle – Expo des lauréats du Prix des Arts visuels de la Ville de Nantes Galerie L’Atelier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 12:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes L’art comme réponse à l’incertitude du monde. Oeuvrer pour les droits, la justice, le beau, la joie, les libertés, l’équité ; batailler pour l’enchantement, l’espoir et les poésies du quotidien. « Constant Struggle » comme une chanson contestataire, la scansion des combats collectifs, intimes et universels. Lauréat et lauréates du Prix des Arts visuels de la Ville de Nantes : Antoine Caclin, Gaëlle Cressent, Hélène Delépine, France ParsusCommissaire : Émilie Flory Exposition du 4 juillet au 6 septembre 2026 :mardi au dimanche de 12h à 19h

Galerie L’Atelier Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



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