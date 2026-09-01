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AGENDA · Nyons

Constellations familiales Le Papillon Nyons

samedi 12 septembre 2026 · Le Papillon · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Le Papillon
Adresse
10 rue Jules Bernard
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
40 40 80

Nyons

Constellations familiales

Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :
2026-09-12

La constellation familiale est une méthode thérapeutique. Nous n’héritons pas uniquement des traits physiques de nos ancêtres, mais également de leurs histoires, schémas et bagages émotionnels. C’est un moment de libération.
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Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87  associationlepapillon@gmail.com

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English :

Family constellation is a therapeutic method. We inherit not only the physical traits of our ancestors, but also their stories, patterns, and emotional baggage. It is a moment of liberation.

L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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