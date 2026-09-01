Constellations familiales Le Papillon Nyons
samedi 12 septembre 2026 · Le Papillon · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Constellations familiales
Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons Drôme
Tarif : 40 – 40 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-13 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La constellation familiale est une méthode thérapeutique. Nous n’héritons pas uniquement des traits physiques de nos ancêtres, mais également de leurs histoires, schémas et bagages émotionnels. C’est un moment de libération.
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Le Papillon 10 rue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com
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English :
Family constellation is a therapeutic method. We inherit not only the physical traits of our ancestors, but also their stories, patterns, and emotional baggage. It is a moment of liberation.
L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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