Constellations familiales Systémiques et rituelles Rdv communiqué lors de la réservation Bagnères-de-Bigorre

Constellations familiales Systémiques et rituelles

Rdv communiqué lors de la réservation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 22 février à Bagnères-de-Bigorre, participez à une journée de constellations familiales systémiques et rituelles. Un cercle bienveillant pour explorer son histoire, ses liens et avancer vers plus d’harmonie.

Infos & réservations au 06 13 15 52 29. Participation libre et consciente. .

Rdv communiqué lors de la réservation BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 15 52 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday February 22 in Bagnères-de-Bigorre, take part in a day of systemic and ritual family constellations. A caring circle to explore your history and relationships, and move towards greater harmony.

L’événement Constellations familiales Systémiques et rituelles Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65