Construction Lego Médiathèque de Chorges Chorges

Informations pratiques

Chorges

Construction Lego

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-05

Il n’y a pas d’âge pour la créativité !

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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

There’s no age limit on creativity!

L’événement Construction Lego Chorges a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon