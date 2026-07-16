AGENDA · Chorges
Construction Lego Médiathèque de Chorges Chorges
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque de Chorges · Chorges
Informations pratiques
Chorges
Construction Lego
Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-05
Il n’y a pas d’âge pour la créativité !
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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
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English :
There’s no age limit on creativity!
L’événement Construction Lego Chorges a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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