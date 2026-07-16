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Construction Lego Médiathèque de Chorges Chorges

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque de Chorges · Chorges

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Médiathèque de Chorges
Adresse
21 rue du Fein
Ville
05230 Chorges
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Chorges

Construction Lego

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-05

Il n’y a pas d’âge pour la créativité !
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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30  mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

There’s no age limit on creativity!

L’événement Construction Lego Chorges a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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