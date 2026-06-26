Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape Chorges
Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape Chorges mardi 28 juillet 2026.
Chorges
Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape
Place du Fort Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Un spectacle visuel et humoristique !
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Place du Fort Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
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English :
A visual and humorous show!
L’événement Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape Chorges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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