Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape Chorges mardi 28 juillet 2026.

Chorges

Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape

Place du Fort Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Un spectacle visuel et humoristique !

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Place du Fort Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

A visual and humorous show!

L’événement Théâtre La beauté de nos vies bancales Cie La Soupape Chorges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon