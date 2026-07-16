AGENDA · Chorges
Concert flottant Duo Reminiscence Chorges
mardi 11 août 2026 · Chorges
Informations pratiques
Chorges
Concert flottant Duo Reminiscence
Baie St Michel Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Concert flottant de la Baie Saint Michel.
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Baie St Michel Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
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English :
Floating Concert in Saint-Michel Bay.
L’événement Concert flottant Duo Reminiscence Chorges a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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