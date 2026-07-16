Informations pratiques

Chorges

Concert flottant Duo Reminiscence

Baie St Michel Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Concert flottant de la Baie Saint Michel.

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Baie St Michel Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

Floating Concert in Saint-Michel Bay.

L’événement Concert flottant Duo Reminiscence Chorges a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon