Informations pratiques

Illiers-Combray

Consultations littéraires de Laure Hinckel

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Consultations littéraires de Laure Hinckel

Une histoire ou un souvenir à partager ? Venez donc participer aux Consultations littéraires de Laure Hinckel, autrice en résidence d’écriture à la Maison Pont, le samedi 12 septembre de 15h à 18h. .

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 00 43 31 maisonpont@gmx.com

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English :

Literary Consultations by Laure Hinckel

L’événement Consultations littéraires de Laure Hinckel Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE