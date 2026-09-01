Consultations littéraires de Laure Hinckel Illiers-Combray
samedi 12 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Consultations littéraires de Laure Hinckel
49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Consultations littéraires de Laure Hinckel
Une histoire ou un souvenir à partager ? Venez donc participer aux Consultations littéraires de Laure Hinckel, autrice en résidence d’écriture à la Maison Pont, le samedi 12 septembre de 15h à 18h. .
49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 00 43 31 maisonpont@gmx.com
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English :
Literary Consultations by Laure Hinckel
L’événement Consultations littéraires de Laure Hinckel Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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