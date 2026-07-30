Informations pratiques

Conte : atelier d’initiation Tisseurs de contes Maison du Ronceray (Rennes) Rennes 15 septembre 2026 – 15 juin 2027, certains mardis

Un atelier d’initiation au conte, animé par Victor Cova Correa. Ouvert à toute personne souhaitant découvrir cet art, chacun peut expérimenter le plaisir de raconter une histoire à voix haute.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-15T22:00:00.000+02:00

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Maison du Ronceray (Rennes) 110 rue de la Poterie 35200 Rennes Rennes



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