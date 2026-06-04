Ateliers de sérigraphie Place de la Mairie Rennes
Ateliers de sérigraphie Place de la Mairie Rennes vendredi 31 juillet 2026.
Ateliers de sérigraphie Place de la Mairie Rennes Vendredi 31 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Anna Michalak
Cet été, Anna Michalak, revient sur Transat en ville et vous propose de participer à un atelier d’initiation à la sérigraphie !
Lors de ces ateliers, vous pourrez tester l’impression en sérigraphie d’éléments visuels directement inspirés de l’affiche 2026. La sérigraphie est une technique d’impression en couches de couleurs, et vous aurez l’occasion d’imprimer sur papier ou textile ! Apportez vos t-shirts ou tote-bags clairs en coton (ou matière similaire) et sans reliefs, pour repartir avec un souvenir unique de Transat en ville !
Graphiste-illustratrice et sérigraphe basée sur Rennes et Groix, Anna Michalak travaille principalement dans les domaines culturels et sociaux.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T19:00:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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