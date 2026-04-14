Conte celte « Belena et l’arbre sacré », Musée des Ursulines, Mâcon
Conte celte « Belena et l’arbre sacré », Musée des Ursulines, Mâcon samedi 13 juin 2026.
Conte celte « Belena et l’arbre sacré » Samedi 13 juin, 16h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Bien que les sociétés celtes aient laissé peu de traces écrites, découvrez un conte empreint de merveilleux et de magie, ancré dans la région. Il y a plus de 2000 ans, à Bibracte, Belena est la gardienne de l’arbre sacré, témoin du monde originel, aux racines plus anciennes que mille vies d’homme. La paix et l’harmonie règnent sur le monde des celtes jusqu’au moment où un évènement vient rompre cet équilibre fragile et précieux …
Par la compagnie Au fil des chats
Dès 6 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte
Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).
Bien que les sociétés celtes aient laissé peu de traces écrites, découvrez un conte empreint de merveilleux et de magie, ancré dans la région. Il y a plus de 2000 ans, à Bibracte, Belena est la de du…
© Au fil des chats
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