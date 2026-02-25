Informations pratiques

Truchtersheim

Conte de Noël

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Conte du Noël dans le Kochersberg, dans la salle du Koeur à Truchtersheim.

Par Marie-Claire Burger, commissaire de l’exposition La Pàriser Tànte et Sarah Gross, chargée de développement et de l’animation de la Maison du Kochersberg.

Dialogue conté autour des souvenirs des Noëls anciens, des traditions et de la culture de Noël dans le Kochersberg. 0 .

4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace

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English :

Christmas story in the Kochersberg, in the Koeur hall in Truchtersheim.

L’événement Conte de Noël Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg