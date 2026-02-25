Conte de Noël Truchtersheim
dimanche 6 décembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Conte de Noël
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Conte du Noël dans le Kochersberg, dans la salle du Koeur à Truchtersheim.
Par Marie-Claire Burger, commissaire de l’exposition La Pàriser Tànte et Sarah Gross, chargée de développement et de l’animation de la Maison du Kochersberg.
Dialogue conté autour des souvenirs des Noëls anciens, des traditions et de la culture de Noël dans le Kochersberg. 0 .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christmas story in the Kochersberg, in the Koeur hall in Truchtersheim.
L’événement Conte de Noël Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Truchtersheim (Bas-Rhin)
- Concours de saut d’obstacles Truchtersheim 13 septembre 2026
- Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Kuttolsheim, Stephansberg Truchtersheim 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine 2026 à la Ferme Lechner Truchtersheim 19 septembre 2026
- Atelier accords bières et mets Truchtersheim 19 septembre 2026
- Bourse aux vêtements Truchtersheim 20 septembre 2026