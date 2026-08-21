Conte et atelier spécial « arts méditerranéens », Médiathèque Noel Dejonghe, Templemars

Informations pratiques

Conte et atelier spécial « arts méditerranéens » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Noel Dejonghe Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Dans le cadre de Biblis en folie 2026 et des Nuits des Bibliothèques sur le thème Méditerrannée, la médiathèque vous propose un conte et atelier spécial arts méditerrannéens.

Médiathèque Noel Dejonghe rue du Chevalier de la Barre 59175 Templemars Templemars 59175 Nord Hauts-de-France 03.20.58.70.82 https://www.templemars.fr/la-mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.58.70.82 »}, {« type »: « email », « value »: « media.templemars@orange.fr »}]

La médiathèque vous propose une lecture de conte suivie d’un atelier créatif sur le thème de la Méditerranée.

© MairiedeTemplars