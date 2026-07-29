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AGENDA · Montluçon

Conte Lilou et son drôle d’oiseau Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

mardi 3 novembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
5 5 5 - de 12 ans

Montluçon

Conte Lilou et son drôle d’oiseau

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 19:00:00
fin : 2026-11-03 19:45:00

Date(s) :
2026-11-03

Conte théâtral philosophique.
  .

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A philosophical theatrical tale.

L’événement Conte Lilou et son drôle d’oiseau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme

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