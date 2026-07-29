Conte Lilou et son drôle d’oiseau Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Conte Lilou et son drôle d’oiseau

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

– de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:00:00

fin : 2026-11-03 19:45:00

Date(s) :

2026-11-03

Conte théâtral philosophique.

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

A philosophical theatrical tale.

L’événement Conte Lilou et son drôle d’oiseau Montluçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Montluçon Tourisme