Conte-moi l’Écomusée de Margeride!, Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin, Ruynes-en-Margeride

Conte-moi l’Écomusée de Margeride! Samedi 23 mai, 16h00 Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Le programme détaillé sera dévoilé début mai.

Le conte est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel local, une tradition orale ancrée qui s’écrit aussi au présent. Au fil de l’année, les enfants des écoles de Faverolles, Ruynes-en-Margeride et Loubaresse ont participé au projet pédagogique « Conte-moi l’Écomusée ». Après une immersion dans l’histoire des sites, les élèves ont tendu une oreille attentive à l’écoute de contes locaux. À leur tour, ils se sont prêtés au jeu de l’écriture, laissant libre cours à leur imagination. Ils vous dévoileront leurs créations lors d’une soirée inédite au coeur des sites.

La soirée se clôturera autour d’un pot de convivialité à base de produits locaux. Projet en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté. Cette démarche s’inscrit dans le projet national « La classe, l’oeuvre ».

Renseignement au 09 64 40 10 72.

Écomusée de Margeride – Jardin de saint-Martin Rue de la Tour 15320 Ruynes-en-Margeride Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes https://ecomusee-margeride.fr/

Le programme détaillé sera dévoilé début mai.

©Écomusée de Margeride