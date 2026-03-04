Conte-moi l’écomusée, Ecomusée de Margeride, Ruynes-en-Margeride

Conte-moi l’écomusée Samedi 23 mai, 17h00 Ecomusée de Margeride Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le conte est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel local, une tradition orale ancrée qui s’écrit aussi au présent. Au fil de l’année scolaire, les enfants des écoles de Faverolles, Ruynes-en-Margeride et Loubaresse ont participé au projet pédagogique «Conte-moi l’Écomusée ». Après une immersion dans l’histoire des sites, les élèves ont tendu une oreille attentive à l’écoute de contes locaux. À leur tour, ils se sont prêtés au jeu de l’écriture, laissant libre cours à leur imagination, avant de les illustrer avec l’aide de l’artiste-peintre Caroline Pons.

Lors de la Nuit des Musées, ils vous dévoileront leurs créations lors d’une soirée inédite au coeur des sites.

La soirée se clôturera autour d’un pot de convivialité à base de produits locaux.

Projet en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté.

Ecomusée de Margeride 6 Chem. du Donjon, 15320 Ruynes-en-Margeride, France Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471234296 https://ecomuseedemargeride.fr/ La ferme de Pierre Allègre invite à partager le quotidien d’une famille de paysans de Margeride au XIXe siècle.

Découvrez à Signalauze une école de hameau, le préau, la salle de classe et le jardin de l’institutrice.

Au pied du donjon du XIIIe siècle qui surplombe le village de Ruynes-en-Margeride, ces couleurs étonnantes, ces paysages de lande à myrtilles et de boules de granit, de prairies et de forêts de pin, cette lumière que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Son arche gigantesque franchit la Truyère depuis plus de 120 ans… plus qu’un pont ferroviaire, le viaduc, c’est toute une histoire pour la Margeride. Suivez le guide, entrez dans la grande et la petite histoire de ce géant de fer et de granite, qui fut, avant Millau, le « plus grand viaduc du monde ».

La classe, l’œuvre !

Saint-Flour Communauté