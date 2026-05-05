Conte-moi l’Écomusée, Ecomusée de Margeride, Ruynes-en-Margeride

Conte-moi l’Écomusée Samedi 23 mai, 17h00 Ecomusée de Margeride Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le conte est un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel local, une tradition orale ancrée qui s’écrit aussi au présent. A l’occasion des 50 ans de l’Ecomusée en 2025, l’Ecomusée de Margeride et le Pays d’art et d’histoire ont souhaité travailler avec les écoles du territoire sur cette thématique. Ainsi dès 2024, les enfants des écoles de Faverolles, Ruynes-en-Margeride et Loubaresse ont participé au projet via de nombreuses visites et ateliers en classe et sur les sites de l’Ecomusée.

Après une immersion dans l’histoire des sites, les élèves ont tendu une oreille attentive à l’écoute de contes locaux. À leur tour, ils se sont prêtés au jeu de l’écriture, laissant libre cours à leur imagination, avant de les illustrer avec l’aide de l’artiste-peintre Caroline Pons.

Ces créations seront valorisées au sein d’un recueil de contes et illustré des dessins des enfants.

Ecomusée de Margeride 6 Chem. du Donjon, 15320 Ruynes-en-Margeride, France Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471234296 https://ecomuseedemargeride.fr/ La ferme de Pierre Allègre invite à partager le quotidien d’une famille de paysans de Margeride au XIXe siècle.

Découvrez à Signalauze une école de hameau, le préau, la salle de classe et le jardin de l’institutrice.

Au pied du donjon du XIIIe siècle qui surplombe le village de Ruynes-en-Margeride, ces couleurs étonnantes, ces paysages de lande à myrtilles et de boules de granit, de prairies et de forêts de pin, cette lumière que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Son arche gigantesque franchit la Truyère depuis plus de 120 ans… plus qu’un pont ferroviaire, le viaduc, c’est toute une histoire pour la Margeride. Suivez le guide, entrez dans la grande et la petite histoire de ce géant de fer et de granite, qui fut, avant Millau, le « plus grand viaduc du monde ».

La classe, l’œuvre !

Écomusée de Margeride