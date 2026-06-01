Conte musical « Et demain la pluie », par Shabbaaz, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Conte musical « Et demain la pluie », par Shabbaaz Vendredi 28 août, 15h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:45:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T15:45:00+02:00

A partir de 8 ans, ados, adultes

A travers trois contes initiatiques, une invitation à composer des mondes au coeur de nos imaginiares, à entendre, au loin, l’arrivée d’une pluie gracieuse pour nos lendemains.

Trois contes pour comprendre que chacun a sa place et que tout se construit ensemble !

Durée 45 minute

Voix, musique et bande-sonore : SHABAAZ MYSTIK – Poète, Griot, Rappeur, Auteur, Interprète

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12481/conte-musical-et-demain-la-pluie-par-shabbaaz »}]

Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque

Shabaaz_2025