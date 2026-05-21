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Conte musical Kokopelli null null Nancray

Conte musical Kokopelli null null Nancray samedi 29 août 2026.

Lieu : null null

Adresse : musée des maisons comtoises

Ville : 25360 Nancray

Département : Doubs

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10.5 10.5 Tarif Groupe Tarif groupe (par personne)

Nancray

Conte musical Kokopelli

null null musée des maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :
2026-08-29

En suivant Kokopelli, le joueur de flûte mythique venu d’Amérique, dans un voyage sonore entre les Andes et l’Asie, ce conte musical invite à la découverte des flûtes du monde et émerveillera toutes les générations.
À la suite du conte, partageons un moment d’échange pour explorer les nombreuses familles de flûtes, comprendre leurs principes de fonctionnement, les écouter et découvrir leur contexte musical et culturel.   .

null null musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Conte musical Kokopelli

L’événement Conte musical Kokopelli Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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