Conte musical Kokopelli null null Nancray
Conte musical Kokopelli null null Nancray samedi 29 août 2026.
Nancray
Conte musical Kokopelli
null null musée des maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
En suivant Kokopelli, le joueur de flûte mythique venu d’Amérique, dans un voyage sonore entre les Andes et l’Asie, ce conte musical invite à la découverte des flûtes du monde et émerveillera toutes les générations.
À la suite du conte, partageons un moment d’échange pour explorer les nombreuses familles de flûtes, comprendre leurs principes de fonctionnement, les écouter et découvrir leur contexte musical et culturel. .
null null musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conte musical Kokopelli
L’événement Conte musical Kokopelli Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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