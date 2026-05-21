Conte musical Kokopelli null null Nancray

Nancray

Conte musical Kokopelli

null null musée des maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

En suivant Kokopelli, le joueur de flûte mythique venu d’Amérique, dans un voyage sonore entre les Andes et l’Asie, ce conte musical invite à la découverte des flûtes du monde et émerveillera toutes les générations.

À la suite du conte, partageons un moment d’échange pour explorer les nombreuses familles de flûtes, comprendre leurs principes de fonctionnement, les écouter et découvrir leur contexte musical et culturel. .

null null musée des maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte musical Kokopelli

L’événement Conte musical Kokopelli Nancray a été mis à jour le 2026-05-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)