Conte musical Le Rossignol et l’Empereur de Chine Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Conte musical Le Rossignol et l’Empereur de Chine

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

CONSERVATOIRE Le Rossignol et l’empereur de Chine

Rendez-vous le 28 Mai 2026 à 20h30 au Théâtre Les Ursulines pour un conte musical Le Rossignol et l’Empereur de Chine . Cette proposition musicale est faite avec les élèves de violoncelle, de chœurs enfants, de formation musicale et de l’atelier théâtre 10-13 ans du Conservatoire.

Un conte de Hans Christian Andersen En Chine, l’Empereur est charmé par le chant d’un rossignol. Il le remplace par un oiseau mécanique reçu en cadeau ce qui provoque le départ du rossignol. Seul, il tombe malade. Il est finalement sauvé par le retour du vrai rossignol, dont le chant chasse la Mort.

Gratuit, sur réservation au Conservatoire du Pays de Château-Gontier au 02 43 09 30 90 .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90

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English :

CONSERVATORY The Nightingale and the Chinese Emperor

L’événement Conte musical Le Rossignol et l’Empereur de Chine Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE