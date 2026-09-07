Conte Oriental musical, Médiathèque d’Halluin, Halluin

Informations pratiques

Conte Oriental musical Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque d’Halluin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France

à partir de 5 ans, babouches conseillées !