AGENDA · Halluin
Conte Oriental musical, Médiathèque d’Halluin, Halluin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque d'Halluin · Halluin
Informations pratiques
Conte Oriental musical Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque d’Halluin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France
à partir de 5 ans, babouches conseillées !
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