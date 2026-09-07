Informations pratiques

Soirée Jeux spéciale « Camping Paradis » ! Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque d’Halluin Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, installe-toi sous l’auvent, retrouve l’ambiance conviviale des vacances et défie tes amis ou ta famille autour d’une sélection de jeux de société. Entre éclats de rire, grignotages et bonne humeur, tout est réuni pour passer une soirée inoubliable !

En partenariat avec le Centre Social L’Essentiel. Prépare ton plus beau sourire… l’ambiance promet d’être digne de Camping Paradis !

Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.68.32.45 »}]

Bienvenue au camping le plus célèbre de la Méditerranée !