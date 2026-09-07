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Soirée Jeux spéciale « Camping Paradis » !, Médiathèque d’Halluin, Halluin

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque d'Halluin · Halluin

Soirée Jeux spéciale « Camping Paradis » !, Médiathèque d’Halluin, Halluin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque d'Halluin
Adresse
142,144 rue de Lille 59250 Halluin
Ville
59250 Halluin
Département
Nord
Tarif
Sur réservation

Soirée Jeux spéciale « Camping Paradis » ! Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque d’Halluin Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, installe-toi sous l’auvent, retrouve l’ambiance conviviale des vacances et défie tes amis ou ta famille autour d’une sélection de jeux de société. Entre éclats de rire, grignotages et bonne humeur, tout est réuni pour passer une soirée inoubliable !
En partenariat avec le Centre Social L’Essentiel. Prépare ton plus beau sourire… l’ambiance promet d’être digne de Camping Paradis !

Médiathèque d’Halluin 142,144 rue de Lille 59250 Halluin Halluin 59250 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.68.32.45 »}]
Bienvenue au camping le plus célèbre de la Méditerranée !

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