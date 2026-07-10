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Conte, raconte Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Conte, raconte Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:30 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/


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