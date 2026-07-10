Conte, raconte Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/



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