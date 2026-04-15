Conte, raconte du monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Conte, raconte du monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes samedi 18 avril 2026.
Conte, raconte du monde Samedi 18 avril, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.
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