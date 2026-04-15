Conte, raconte du monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Conte, raconte du monde Samedi 18 avril, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans, avec l’association Singa.