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Conte, raconte Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Conte, raconte Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Conte, raconte Médiathèque Floresca Guépin Nantes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 Rue de la Haluchère

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/


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