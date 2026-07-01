AGENDA · Nantes
Conte, raconte, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Conte, raconte Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 4 ans
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026
- Labos de l’été Médiathèque Lisa Bresner Nantes 2 juillet 2026
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026