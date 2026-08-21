AGENDA · Nantes
Conte, raconte, Médiathèque Luce Courville, Nantes
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Conte, raconte Mardi 20 octobre, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 4 ans
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans
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