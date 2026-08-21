Conte, raconte, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Conte, raconte Mardi 20 octobre, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 4 ans