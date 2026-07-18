Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Informations pratiques

Montardon

Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Et si grandir était une question de plantes et de curiosité ?

Après une histoire sur les fleurs, les fruits, les légumes et leurs odeurs… participez à une enquête sensorielle durant laquelle, parents et enfants feront la paire ! Dès 3 ans. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 contact.cueillettedelaragnon@gmail.com

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English : Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon

L’événement Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran