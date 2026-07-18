Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon
mardi 25 août 2026 · Lieu-dit L'Aragnon · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Et si grandir était une question de plantes et de curiosité ?
Après une histoire sur les fleurs, les fruits, les légumes et leurs odeurs… participez à une enquête sensorielle durant laquelle, parents et enfants feront la paire ! Dès 3 ans. .
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 27 62 37 contact.cueillettedelaragnon@gmail.com
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English : Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon
L’événement Conte sensoriel et chasse aux odeurs, à la cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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