Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon
mercredi 26 août 2026 · Lieu-dit L'Aragnon · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Une histoire qui voyage entre anecdotes naturalistes et rêves paysans… et qui vous révèlera la vraie histoire de la pollinisation. Après le conte nous confectionnerons des bombes à graine que vous pourrez ramener chez vous pour nourrir les abeilles. Dès 3 ans. .
Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr
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English : Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Conte sur les abeilles et bombes à graines, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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