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AGENDA · Kaysersberg Vignoble

Contes animés Tikino Kaysersberg Vignoble

mercredi 23 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 Avenue Georges Ferrenbach
Ville
68240 Kaysersberg Vignoble
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Kaysersberg Vignoble

Contes animés Tikino

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-11-04 15:30:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-11-04

Tikino, est un projecteur d’histoires pour enfants. Séance entrecoupée de moments de lectures d’histoires.
Découvrez des merveilles du cinéma d’animation pour petits avec le Tikino, projecteur d’histoires pour enfants. Séance entrecoupée de moments de lectures d’histoires.

La séance de septembre est possible dès 5 ans.

La séance de novembre est possible dès 3 ans. 0  .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35  mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

Tikino is a story projector for children. The session is interspersed with storytime.

L’événement Contes animés Tikino Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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