Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Contes animés Tikino

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-11-04 15:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-11-04

Tikino, est un projecteur d’histoires pour enfants. Séance entrecoupée de moments de lectures d’histoires.

Découvrez des merveilles du cinéma d’animation pour petits avec le Tikino, projecteur d’histoires pour enfants. Séance entrecoupée de moments de lectures d’histoires.

La séance de septembre est possible dès 5 ans.

La séance de novembre est possible dès 3 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

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English :

Tikino is a story projector for children. The session is interspersed with storytime.

L’événement Contes animés Tikino Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg