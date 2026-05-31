Contes au bruit des cascades, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie
Contes au bruit des cascades, Lieu de rdv donné à la réservation, Vire Normandie mardi 25 août 2026.
Contes au bruit des cascades Mardi 25 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00
Posons nous un instant et fermons les yeux pour un voyage imaginaire au murmure des cascades. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(Sur place/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation VIRE NORMANDIE Vire Normandie 14500 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
Laissez-vous conter les cascades au son de leurs clapotis !
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- Fête de la Vallonnée à Vire Normandie Vire Vire Normandie 7 juin 2026
- chorales Jeunes et Pop du conservatoire à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie 10 juin 2026
- Concert soirées orchestres à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie 13 juin 2026
- Conférence La journaliste Satinette, une flâneuse à Caen au Musée de Vire Normandie Vire Normandie 13 juin 2026
- Concert des orchestres à l’école à la Halle à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie 16 juin 2026