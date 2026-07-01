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Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois

jeudi 30 juillet 2026 · Châtillon-en-Bazois

Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de la Madeleine
Ville
58110 Châtillon-en-Bazois
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Châtillon-en-Bazois

Contes au Lavoir

Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30

L’association Baz’Arts, en partenariat avec la Médiathèque du Territoire, vous invitent à écouter la conteuse Avec Karine Début (conteuse et chanteuse) et Martine Bertin (conteuse et écrivaine) Histoires d’eau et de mots . Entrée libre. Contact 07 89 54 24 39   .

Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39 

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English : Contes au Lavoir

L’événement Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan

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