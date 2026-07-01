Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Contes au Lavoir

Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

L’association Baz’Arts, en partenariat avec la Médiathèque du Territoire, vous invitent à écouter la conteuse Avec Karine Début (conteuse et chanteuse) et Martine Bertin (conteuse et écrivaine) Histoires d’eau et de mots . Entrée libre. Contact 07 89 54 24 39 .

Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39

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English : Contes au Lavoir

L’événement Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan