Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois
jeudi 30 juillet 2026 · Châtillon-en-Bazois
Informations pratiques
Châtillon-en-Bazois
Contes au Lavoir
Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
L’association Baz’Arts, en partenariat avec la Médiathèque du Territoire, vous invitent à écouter la conteuse Avec Karine Début (conteuse et chanteuse) et Martine Bertin (conteuse et écrivaine) Histoires d’eau et de mots . Entrée libre. Contact 07 89 54 24 39 .
Rue de la Madeleine Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes au Lavoir
L’événement Contes au Lavoir Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan